Wegens groei van onze stichting zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar 5 Pedagogische Medewerkers bij Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire.



Jij begrijpt dat je werken in de kinderopvang altijd samen doet! Tover jij de ene na de andere glimlach op gezichtjes? Werk je graag mét en vóór kinderen? En ben je op zoek naar een mooie uitdaging? Dan is deze vacature voor Pedagogisch Medewerker misschien wat voor jou!



De functie:

Als Pedagogisch Medewerker bij onze stichting maak je het elke dag bijzonder voor onze kinderen. We spelen samen en we ontdekken samen. En dit in een fijne, gezonde en veilige omgeving. Samen met collega’s bedenk je regelmatig nieuwe activiteiten, natuurlijk gericht op ontwikkeling, maar ook op plezier. Zo helpen we onze kinderen op een speelse manier een stapje verder in hun ontwikkeling.



Natuurlijk denken we ook aan de ouders!



Zo werken we binnenkort bijvoorbeeld met een speciaal ouderportaal. Hiervoor schrijf je regelmatig korte verhaaltjes over de avonturen die de kinderen beleven. Leuk voor nu en leuk voor later!

Bij ons



Onze stichting biedt kinderopvang voor kinderen vanaf 0 tot 12 jaar in 6 verschillende locaties. Er wordt hard gewerkt, maar ook hard gelachen.

We zijn het hele jaar geopend (m.u.v. nationale feestdagen) maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 18:00 uur.

Wij vragen:

• Een MBO niveau 2 of 3 diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, SPW of soortgelijk;

• Jouw werkervaring maakt dat je kennis hebt van belangrijke hygiëne- en veiligheidseisen;

• Natuurlijk ben je communicatief hartstikke vaardig (niveau 3F), zowel mondeling als schriftelijk;

• Je houdt van (buiten)spelen en je vindt het leuk om nieuwe activiteiten te bedenken;

• Je bent creatief, vrolijk en kinderen voelen zich bij jou op hun gemak;

• Jouw drive en flexibele werkhouding, maken jou een fijne collega en een echte aanvulling voor ons team!

• En we vragen een VOG.

Meer informatie & solliciteren

Heb je nog vragen over de vacature? Trek de stoute schoenen aan en neem contact op met Jennifer Silberie, via telefoonnummer: +599 701 8870

Meer informatie over onze organisatie vind je hier:

www.kinderopvangbonaire.com

Direct solliciteren? Stuur je c.v. en motivatiebrief naar [email protected]

Deze vacature sluit op 31 december 2020.