Kralendijk – Sinds vrijdag is het aantal actief besmettingen met 2 personen toegenomen. Het Openbaar Lichaam heeft dit in een persbericht toegelicht dat dit gaat om 2 personen bij het OLB zelf.

Er zijn 31 getest over het weekend, en het aantal personen in quarantaine is daardoor met 14 personen gestegen, in totaal 24.

