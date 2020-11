15 Gedeeld

In de Pop-up art store zijn verschillende schilderijtjes en andere leuke dingen te krijgen. De opbrengst gaat naar het Princes Wilhelminafonds Bonaire. Foto: Delno Tromp

Kralendijk- Toerisme-expert en part-time kunstenaar Delno Tromp opent tussen maandag 16 november 2020 en 16 januari een zogenaamde Pop-up galerie in de South Pier Mall.

Met de expositie ‘Koonookoo Art & More’ wil Tromp geld inzamelen voor het Princess Wilhelminafonds tegen kankerbestrijding.

De Pop-up store is dagelijks geopend van 12 uur in de middag tot 6 uur in de avond.

Initiatiefnemer Delno Tromp nodigt iedereen uit vanaf vandaag een kijkje te komen nemen. “Ik wou wat leuks doen, wat tegelijkertijd nuttig is voor de gemeenschap en dit is het geworden”, aldus een enthousiaste Tromp.

