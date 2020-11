1 Delen

Kralendijk – Het openbaar Lichaam Bonaire geeft bewoners de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een covid test op dinsdag 17 november 2020.

Heeft u milde klachten zoals een lichte verhoging, niezen, beginnende hoest of onaangename kriebel in de keel? Dan kunt u een afspraak maken voor een test bij de ‘COVID drive-thru’ in Rincon op dinsdag 17 november van 10:00 – 11:30. Bel voor een afspraak naar 0800-0800.

