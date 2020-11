3 Gedeeld

Kralendijk- Zondagmiddag is een oliespoor ontdekt op de hoofdweg in het centrum van Kralendijk. Volgens informatie van de politie vond de lekkage plaats rond 2.45 uur in de middag.

De brandweer is vervolgens in actie gekomen om gevaarlijke situaties of ongevallen te voorkomen. Er werd zand op de weg gestrooid wat later met een lader is afgevoerd om zoveel mogelijk olie op te nemen.

Volgens de politie is er aardig wat olie gelekt op de Kaya Gobernador Debrot. Het spoor liep van de zijstraat Kaya Aruba tot aan de ingang van de Kaya Princess Marie.

Het is nog onbekend wie of wat de lekkage heeft veroorzaakt. De politie onderzoekt het incident.

Lees ook: