1 Delen

Kralendijk – Twee medewerkers van afdeling financiën van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) zijn positief getest op COVID-19. Dat maakte het Openbaar Lichaam Bonaire gisteren bekend.

Deze medewerkers verblijven thuis in isolatie. Het publiek dat voor dienstverlening bij het OLB is geweest afgelopen dagen heeft geen enkel gevaar gelopen. De medewerkers stonden niet in contact met bezoekers waardoor er voor het publiek geen risico is op besmetting.

Afdeling Publieke Gezondheid heeft uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan. Zij hebben met collega’s gebeld die risico liepen. Medewerkers die nauw contact hadden met een van de positieve medewerkers zijn preventief in quarantaine gegaan. Zo voorkomt het OLB dat er verdere besmettingen plaats kunnen vinden op de afdeling.

Lees ook: