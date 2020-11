15 Gedeeld

Een uniek nieuw hotel in het centrum van Kralendijk, maar wat is er dan zo bijzonder aan Come to your SENSES Boutique Hotel & Apartments? Nog niet eerder heeft een accommodatie op Bonaire zo veel aandacht, tijd en kwaliteit in het interieur van de ruimte gestoken. Het doel? De gast een ultieme, vaak onbewust zeer aangename, ervaring te geven door middel van zintuigelijke prikkelingen en persoonlijke service.

De appartementen nemen je allemaal op unieke wijze onbewust mee naar totale ontspanning. Vooral in deze tijd, kunnen we af en toe vervreemd raken van onze zintuigen. We worden geconsumeerd door onze gedachten en verliezen onszelf in de dagelijkse werkzaamheden. Gun jezelf een accommodatie die dit begrijpt en je inspireert om te relaxen en weer tot jezelf te komen. Geniet van ultiem comfort en luxe bij SENSES

Het boutique hotel bestaat uit zeven appartementen, waarvan twee grote penthouses (elk 3 slaapkamers, 2 badkamers) verdeeld over de gehele oppervlakte van het gebouw. Gesitueerd op de bovenste verdieping van het gebouw genieten de penthouses een fantastisch uitzicht op de Caribische Zee en Klein Bonaire. Verder beschikt SENSES nog over ruime één-slaapkamer en twee-slaapkamer appartementen, ieder met unieke eigen sferen in interieur en ruime balkons met uitzicht op zee of de tropische tuin.

Het eigenzinnige interieur van hoge kwaliteit is geïnspireerd op de vijf zintuigen van het menselijk lichaam. Een vintage stedelijke charme in een tropische setting. Tijdens het verblijf zal het je aan niks ontbreken. Van een volledig ingerichte keuken met Illy koffiemachine tot badkamers met een ruime regendouche en zijdezachte 100% ecologisch katoenen handdoeken.

De zintuigen uitgelegd

ZIEN

Laat de eigenzinnig ingerichte appartementen je inspireren om je ogen en gedachten tot rust te laten komen. Geniet van het uitzicht over de kalme Caribische Zee of groene binnentuin. Staar naar de accessoires en kunst in plaats van naar het TV-scherm. Ontwaak je innerlijke inzicht.

PROEVEN

Geniet van een drankje en hapje bij aankomst in je appartement. Laat de eerste slok over al je smaakpapillen glijden. Proef en exploreer alle smaken van iedere hap tijdens het ontbijt en eet mindful.

RUIKEN

Laat de geur van de zee en de binnentuin, meegenomen door de constante Caribische wind, je neusvleugels vullen. Geuren bereiken een speciaal plekje in je brein, laat je meenemen door de geuren om je heen en sluit je ogen om ze tot je te nemen. Adem rust in, en adem hectiek uit.

HOREN

Luister naar het geritsel van de palmbladeren in de wind, misschien hoor je zelfs het deinen van de golven tegen de zeilboten, aangemeerd bij de boulevard. Zet je favoriete muziek aan en geniet van een moment voor jezelf.

VOELEN

Het zintuig waar we tegenwoordig het verste van weg staan; voelen. Sta eens stil bij de prikkelingen op je huid; van de zon, van de wind, de warmte, de kou, water. Geniet van zijdezacht katoenen beddengoed. Loop op blote voeten door je appartement en voel de textuur van de tegels en verschillende tapijten. Laat je hand eens over het behang gaan.

De appartementen

Alle appartementen beschikken over:

Privé WiFi

Airconditioning in de slaapkamer(s)

Ventilator in de woonkamer

Bluetooth speaker

Smart TV

Volledig uitgeruste keuken

Illy koffiemachine

Badkamer met inloop-regendouche

Luxe badproducten

100% ecologisch katoenen handdoeken

Zijdezacht beddengoed van 100% ecologisch katoen

Ieder appartement heeft een unieke eigen sfeer die voornamelijk bepaald wordt door het gebruik van verschillende kleuren, prints en texturen behang en de keuze van het meubilair. Hieronder 3 appartementen uitgelicht:

Gelegen op de bovenste verdieping van het gebouw met panoramisch uitzicht van 180 graden op de Caribische Zee en Klein Bonaire, ligt dit ruime penthouse(150 m2) met een luxe interieur en een volledig uitgeruste keuken met kookeiland. De stijlvolle woonkamer met hoog plafond en glazen pui naar het balkon geven het gevoel dat buiten en binnen samen één zijn. De woonkamer wordt verlengd naar het terras dat zowel een 2-zits als 3-zits bank en grote dinertafel heeft.

Normale prijs: $425 per nacht

‘Welcome to your SENSES’ opening special prijs: $297,50 per nacht







Sense of SUNSHINE is een één-slaapkamer appartement op de eerste verdieping met een doorkijk naar de Caribische Zee. Door de grote glazen pui naar het balkon te openen creëer je een extensie van je woonkamer en keuken en bevind je je tussen de palmtoppen. De Caribische wind komt zo je appartement binnen waaien. De slaapkamer van het appartement is voorzien van airconditioning en een luxe en-suit badkamer met regendouche.

Normale prijs: $250 per nacht

‘Welcome to your SENSES’ opening special prijs: $175 per nacht







Als je binnenkomt in de appartementen met uitzicht op de Caribische Zee, voel je licht en lucht. Dit gevoel komt terug in de kleuren als basis voor deze appartementen. Met een continue Caribische bries produceert de tuin rondom jouw ruime balkon zachtjes geruststellende ritselende geluiden. Speel wat muziek af of luister naar de geluiden van de natuur terwijl je langzaamaan je lichaam begint te ontspannen.

Dit ruime appartement (95 m2) met uitzicht op de Caribische Zee en een luxe interieur heeft een volledig uitgeruste keuken met Illy-koffiezetapparaat, een stijlvolle woonkamer met plafondventilator. De twee slaapkamers beschikken over airconditioning. Beide badkamers zijn voorzien van een inloopregendouche. De ‘master bedroom’ heeft een en-suite badkamer. De woonkamer wordt uitgebreid met een ruim terras met uitzicht op de Caribische Zee. De perfecte eet- en ontspanningsruimte om te genieten.

Normale prijs: $295 per nacht

‘Welcome to your SENSES’ opening special prijs: $206,50 per nacht









Standaard inbegrepen luxe tijdens je verblijf

Privé luchthaventransfer

24-uur bereikbare service manager

Onbeperkte gratis toegang tot watertaxi naar het strand op Klein Bonaire

Gratis gebruik van de cabana’s en zwembad

Gebruik van stadsfietsen en mountainbikes

Gratis gebruik van hoge kwaliteit snorkelsets en vinnen

Luxe badproducten zijn gratis te gebruiken tijdens jouw verblijf

Bij SENSES Boutique hotel Bonaire zal het je tijdens je verblijf aan niets ontbreken. Meteen als je aankomt in het hotel zal je je thuis voelen. Je wordt welkom geheten met een goede wijn en een bijpassend hapje. Via de website zijn verschillende luxe arrangementen te boeken. Wat dacht je van een zeiltocht met een catamaran of een tour door het nationaal park Washington Slagbaai? Dit is slechts een kleine greep uit de mogelijkheden om ook buiten jouw Senses appartement, je zintuigen te prikkelen.

Contact

Kaya JNE Craane 24

Kralendijk, Bonaire

Dutch Caribbean

+599 701 6066

[email protected]

