Raadslid Coffie (staand, rechts achter) uit haar zorgen over het inkoopbeleid bij OverheidsNV’s.

Kralendijk- Onafhankelijk raadslid Daisy Coffie maakt zich zorgen over de kosten die het uitdelen van ‘onzakelijke contracten’ binnen overheidsbedrijven de gemiddelde burger kosten.

Coffie bekeek tijdens de eilandsraadvergadering van donderdag de optiek van de geconstateerde vriendjespolitiek vanuit een interessante invalshoek. “Elke keer dat een opdracht wordt gegeven die niet uit zakelijke overwegingen is ingegeven, leidt dat tot een potentiële kostenstijging voor de burger”, verwijzend naar opdrachten binnen bijvoorbeeld de Telbo en de Tourism Corporation Bonaire.

Coffie stelt dat als te grote bedragen worden uitgegeven aan bijvoorbeeld consultants of ‘bevriende relaties’ die een impact heeft op de kostprijs van de overheidsNV’s. “Uiteindelijk leidt dat tot een hogere kostprijs voor diensten en dat betaalt de gewone man of vrouw”, hield Coffie de eilandsraad voor.

Coffie is het niet eens met het feit dat in algemene termen wordt gesproken over de geconstateerde onzakelijkheid. Ik wil per geval horen wat het gekost heeft, wie daarbij betrokken was, of deze partijen ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel en of een evaluatie heeft plaatsgevonden naar wat de inhuur heeft opgeleverd. De resultaten dus”, aldus Coffie.

