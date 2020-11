Advertentie

Na vele maanden gesloten te zijn geweest, maakt Divi Flamingo Beach Resort & Casino vandaag bekend dat zij op 12 december haar deuren weer openen voor gasten.

Vanaf begin november is ook iedereen weer welkom om op elke zaterdag en zondag tussen 7 – 11 uur heerlijk te ontbijten in het Pure Ocean restaurant. Prijs per persoon is Usd 18,95 en reserveren is verplicht!

Elke zaterdag tussen 18.00 – 22.00 uur kun je genieten van de BBQ avond. Prijs volwassene is Usd 25,- kinderen tussen 5 en 12 jaar halve prijs.