Kralendijk – Vorige week vrijdag heeft Tourism Corporation Bonaire het boek“Turismo Na Boneiru, Bo Futuro!” gelanceerd. De lancering van het boek was gepland om in de toerismeweek van 21 tot 25 september plaats te vinden, maar is door preventie maatregelen uitgesteld samen met andere activiteiten waaronder “One-Hour Coastal Clean-Up”, de gedichtenwedstrijd met als thema “Toerisme op Bonaire” en het uitdelen van exemplaren van het boek op basisscholen.

Dit jaar is het tweede jaar dat TCB in samenwerking met auteur Denise de Jong-Rekwest een boek hebben uitgebracht. De titel van dit jaar is: “Turismo Na Boneiru, Bo Futuro!” (ned.: “Toerisme Op Bonaire, Je Toekomst!”) en het doel van het boek is om de kinderen van 8 tot 12 jaar bewust te maken van het belang van toerisme op Bonaire. Elk hoofdstuk illustreert een ander element van de toeristische sector, zoals, geschiedenis, cultuur, activiteit en handenarbeid.

