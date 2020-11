175 Gedeeld

Papiaments wordt door een groot deel van de bevolking op Aruba, Bonaire en Curaçao gesproken. Naast Nederlands is dit een officiële taal op de ABC-eilanden. Of je nu op vakantie gaat naar de eilanden, er woont of er in de toekomst gaat wonen, het is altijd handig om Papiaments te leren. Zo kun je gemakkelijker met de lokale bevolking communiceren. En Papiaments leren kan zowel op Bonaire als ook in Nederland.

Xiomara Frans-Muller kan je daarbij prima helpen. Zij draagt al vanaf jongs af aan het Papiaments een warm hart toe. Xiomara is op Aruba geboren, maar woont nu met haar man en kinderen op Bonaire. Sinds 1983 geeft ze met veel plezier Papiamentsles. Medewerkers van bedrijven, maar ook particulieren kunnen bij haar lessen volgen.

Lesboeken Papiaments

Tijdens het geven van Papiamentsles kwam Xiomara erachter dat er geen passend lesmateriaal bestond voor de diverse doelgroepen. Daarom heeft zij haar eigen lesmethode ontwikkeld en toegepast. Deze lesmethode sloeg goed aan bij haar leerlingen en deed haar besluiten om haar methode in boekvorm uit te geven. Het resultaat zijn de rijk geïllustreerde boeken Papia Papiamente Ku Mi (Spreek Papiaments met mij) deel 1 en deel 2.

De boeken bevatten korte lessen, met woorden en zinnen voor dagelijks gebruik. Daarnaast krijg je toegang tot de ‘sound cloud’ waarin alle lessen in het Papiaments te beluisteren zijn voor de juiste uitspraak. De boeken zijn verkrijgbaar in Nederlands-Papiaments en sinds kort ook in Engels-Papiaments en Spaans-Papiaments.

De door Xiomara ontwikkelde boeken worden zowel voor haar eigen lessen, maar ook voor lessen van andere onderwijsinstuten op het eiland gebruikt. Daarnaast zijn ze ook geschikt voor zelfstudie. De lesboeken zijn te koop via de boekhandel op Bonaire of rechtstreeks bij Xiomara. Ook in Nederland zijn haar boeken verkrijgbaar. Wil je de boeken bestellen, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Wil jij ook Papiaments leren?

Papiaments kun je al voordat je naar Bonaire vertrekt leren. Met de door Xiomara ontwikkelde boeken Papia Papiamentu Ku Mi, ondersteund door de audiobestanden in de ‘sound cloud’, kun je zelf aan de slag om de taal je eigen te maken. Natuurlijk is het ook mogelijk om de taal op Bonaire zelf te leren. Je kunt lessen volgen bij Xiomara.

De nieuwe taalcursussen Papiaments starten begin volgend jaar. Het programma bestaat uit 10 lessen, zowel voor beginners als gevorderden:

Voor Nederlandstalige deelnemers:

Basiscursus: maandag 11 januari 2021 van 9:00 – 10:00 uur

Gevorderdencursus: woensdag 13 januari 2021 van 10:30 – 11:30 uur

Conversatiecursus: donderdag 14 januari 2021 van 9:00 – 10:00 uur

Voor Engelstaligen zijn er ook nieuwe cursussen ingepland:

Basic course: maandag 11 januari 2021 van 10:30 – 11:30 uur

Advance course: dinsdag 12 januari 2021 van 9:00 – 10:00 uur

Conversation course: donderdag 14 januari 2021 van 17:00 – 18:00 uur

De kosten voor de cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Kom je alleen dan betaal je 583 USD voor 10 lessen. Indien je samen met iemand anders les neemt betaal je 344,50 USD per persoon. Mochten er 3 of 4 leerlingen tegelijk de cursus volgen, dan is de prijs 251,75 USD per persoon.

De prijzen zijn voor 10 lessen, inclusief ABB en cursusmateriaal. De groepsgrootte is maximaal 4 deelnemers per cursus.

Leslocatie: Kaya Tanki di Matrimonio 34 in Nikiboko

Wil jij ook deelnemen aan de lessen van Xiomara of haar boeken bestellen, neem dat contact met haar op via [email protected] of kijk op Facebook op haar pagina ‘Papia Papiamentu Ku Mi’. Ben je nog niet op Bonaire, maar van plan om te komen? Hier vind je de leukste aanbiedingen voor een reis naar Bonaire.

