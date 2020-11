4 Gedeeld

Kralendijk – De sectie Cultuur, Kunst en Literatuur (SKAL) van het openbaar lichaam Bonaire organiseert op 18 en 19 november een wedstrijd waarbij kinderen worden uitgedaagd om vragen over de cultuur en geschiedenis van Bonaire te beantwoorden. De wedstrijd is voor leerlingen van naschoolse opvang.

Dit jaar organiseert SKAL de ‘Quiz’ op een corona veilige manier. SKAL is gebonden aan een maximum aantal mensen die aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijd.

Elke naschoolse opvang kiest een leerling uit de groepen 6 tot en met 8. In totaal levert elke naschoolse opvang dus drie leerlingen voor de wedstrijd. De wedstrijd wordt op internet uitgezonden. Alle leerlingen van de Naschoolse opvang kunnen de uitzending volgen via een digitaal platform. Er zijn ook prijzen voor de naschools opvangcentra zelf die de uitzending volgen.

Het idee achter het evenement is om de kennis van cultuur en geschiedenis van Bonaire te vergroten. De sectie Cultuur, Kunst en Literatuur rekent op de medewerking van alle naschoolse opvangcentra

Voor informatie kunt u contact opnemen met SKAL via telefoon 717 5330 extensie 3612/5323. Of een email sturen naar [email protected] of [email protected]

SKAL werkt aan het conserveren, vooruitgang en ontwikkelen van cultuur, kunst en literatuur.

