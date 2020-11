4 Gedeeld

Kralendijk – Zorg en Jeugd Caribisch Nederland start in de Week tegen Kindermishandeling van 16 tot en met 22 november, een dagelijkse advertentiecampagne om aandacht te vragen voor de verschillende vormen van kindermishandeling.

Veel mensen herkennen het slaan van kinderen als kindermishandeling, maar andere vormen zoals verwaarlozing en psychische mishandeling, worden minder vaak genoemd en herkend.

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Jeugdzorg onderscheidt vijf soorten kindermishandeling: lichamelijke mishandeling en verwaarlozing, psychische mishandeling en verwaarlozing en seksueel misbruik. In de advertentiecampagne belicht Jeugdzorg elke dag een van deze vormen van kindermishandeling om volwassenen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius bewust te maken van de omvang en impact van kindermishandeling.

Kindermishandeling stopt niet vanzelf

Vaak ontstaan onveilige situaties voor kinderen uit onwetendheid of onmacht. De problemen thuis kunnen bijvoorbeeld zo groot zijn dat een ouder de zorg niet meer aan kan. Of volwassenen weten niet hoe zij op een andere manier kunnen omgaan met probleemsituaties. Hulp is dan noodzakelijk, want kindermishandeling stopt niet vanzelf. Daarom roept Jeugdzorg op om bij (tekenen van) kindermishandeling, contact te zoeken. Dat kan via diverse hulpinstanties maar ook via het sociale netwerk of vanuit het slachtoffer zelf.

Als er voldoende hulp wordt aangeboden, zijn veel mensen goed in staat hun leven anders in te richten en daarmee de cirkel van problemen te doorbreken. Een handreiking kan soms net dat duwtje zijn dat iemand nodig heeft.

Meer weten?

Ga naar www.jeugdzorgcn.nl of bel met Jeugdzorg op Bonaire +599 715 7201, Sint Eustatius +599 318 3104, Saba +599 416 3718.

Lees ook: