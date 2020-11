7 Gedeeld

Foto Openbaar Lichaam Bonaire

Kralendijk – Bonaire heeft net als Aruba en Nederland besloten om de periode van quarantaine in te korten van 14 naar 10 dagen. “We verkorten de quarantaine, omdat het heel zelden voorkomt dat iemand in de laatste 4 dagen nog besmet blijkt te zijn.” Aldus dr. Luinstra Passchier vandaag tijdens de persconferentie.

“Aruba heeft een proef gedaan en dat is zonder problemen verlopen. In Nederland is de kortere quarantaine al langer ingevoerd. Met een kortere periode maken we het iets gemakkelijker voor mensen om de quarantaine vol te houden zonder veel risico.” aldus de arts.

De afgelopen weken heeft Bonaire bijna geen besmettingen gehad. Nu de regels worden versoepeld, is het volgens dr. Luistra- Passchier een goed moment om terug te blikken op de COVID besmettingen vanaf het begin van de pandemie. En zo van de ervaringen op Bonaire te leren.

Eind augustus begon het aantal gevallen van besmetting toe te nemen. Het is niet duidelijk waar dat begon. Maar het wel duidelijk dat COVID-19 via een ander land of eiland op Bonaire is geïntroduceerd. In korte tijd kwamen er veel besmettingen bij. Uit bron- en contactonderzoek bleek dat niet iedereen zich toen aan de afstand van 1,5 meter hield. Toen het aantal besmettingen toenam, werden strenge maatregelen ingevoerd. Dit heeft gewerkt. Zo heeft Bonaire in korte tijd de uitbraak samen onder controle gekregen. De Publieke Gezondheidsdienst hoopt bij volgende besmettingen op dezelfde snelle manier samen het virus onder controle kunnen houden.

Lees ook: