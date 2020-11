7 Gedeeld

Kralendijk – Op zaterdag, 7 november heeft de Douane op Flamingo International Airport op Bonaire, een passagier aangehouden die verdacht wordt van de smokkel van cocaïne.

Tijdens een reguliere controle van passagiers afkomstig uit Curaçao, werd de vrouwelijke passagier voor een controle van de Douane geselecteerd en bleek zowel in haar bagage als in het lichaam cocaïne te vervoeren. De Douane heeft de verdachte met initialen D.R.S.T aangehouden met ongeveer 1,25 kg cocaïne in haar bezit.

De cocaïne is in beslag genomen en samen met de verdachte overgedragen aan de Kmar voor nader onderzoek.

