136 Gedeeld

Kralendijk – Het lichaam van een 70-jarige man is vanmorgenvroeg gevonden in zee. Dit gebeurde nadat de politie een melding kreeg dat er iemand in zee lag ter hoogte van de Kaya Korsou.

Tussen 2 en 3 uur vanmorgen werd het lichaam van de man uit het water gehaald. Niets kon nog baten om de man te redden. Het gaat om de 70-jarige H.R.F.C.

Vannacht werd er door het OLB een waarschuwing uitgestuurd voor slecht weer dat onderweg was vanuit Venezuela richting Bonaire. Eigenaren van kleine boten werden verzocht voorzorgsmaatregelen te nemen.