38 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen is er veel regen gevallen en heeft hier en daar voor overlast gezorgd op de gebruikelijke wegen waar veel water blijft staan. Er kan niet uitgesloten worden dat er later vandaag weer nieuwe lokale buien kunnen ontstaan, maar het zou ook wel droog kunnen blijven.

Voor vanavond en vannacht zou de kans op regen dan weer hoger kunnen zijn, gezien de activiteit vanuit Venezuela komt. Het zal dan afhankelijk zijn van wat er daar vanmiddag en vanavond zich afspeelt qua activiteit.

De kans op buienactiviteit zal van tijd tot tijd aanwezig zijn in de komende dagen, dus er wordt meer neerslag verwacht. De tropische golf die nu al 80% kans heeft op ontwikkeling in twee dagen, zou zich in het westen van het Caribisch gebied kunnen ontwikkelen en Iota genaamd kunnen worden. 

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center