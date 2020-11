PDB leider Clark Abraham is van mening een ondergeschikte geen objectief onderzoek kan doen naar de eigen chef.

Kralendijk- Kan een onderzoek dat wordt verricht door een ondergeschikte medewerker naar diens chef de toets der kritiek doorstaan?

Dát was de centrale vraag van oppositieleider Clark Abraham aan gezaghebber Edison Gezaghebber Rijna in een debat over de bevindingen van een binnen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) verricht onderzoek naar de integriteit. Het onderzoek vond plaats naar naar aanleiding van het zogenaamde ‘overdrachtsdossier’ van de tijdelijk bestuurder van de Bonaire Holding Maatschappij (BHM), Ben Oleana.

Abraham hekelde, net als collega-raadslid Daisy Coffie het feit dat Rijna een ondergeschikte medewerker onderzoek liet doen naar zijn eigen handelen als voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van diverse overheidsNV’s.

“Het gaat hier niet over anderen. Het gaat onder meer over uw handelen als voorzitter van de AVA. U onderzoekt uzelf. Of erger nog: u laat een ondergeschikte een onderzoek doen naar uw handelen. Héél onafhankelijk, integer en betrouwbaar”, zei Abraham sarcastisch.

Gentle agreement

Gezaghebber Rijna lijkt zich ondertussen van geen kwaad bewust. “Met de Eilandsraad zijn recent procesafspraken gemaakt over het omgaan met dergelijke vermoedens (van niet-integer handelen, red.). Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘gentle agreement’ dat op 24 juni 2019 door alle leden van de Eilandsraad is getekend en voor mij een belangrijke leidraad is geweest voor het omgaan met het signaal over BHM” schrijft Rijna in het voorwoord van het uitgebrachte rapport met de cryptische titel ‘Verslag van onderzoek’.

Het steekt Abraham verder dat de raadsleden geen volledige kopie van het door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) uitgevoerde deelonderzoek. Dit terwijl het rapport wel in zijn geheel is gedeeld met onder andere Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond en Staatssecretaris Ramond Knops van BZK.

“Hoe kan het nou dat deze instanties de volledige rapportage krijgen, die wij als eilandsraadsleden alleen maar in mogen zien?”, aldus Abraham. Abraham zei er voorstander van te zijn dat het complete rapport van BING openbaar wordt gemaakt, en niet alleen de belangrijkste concluses en aanbevelingen.

