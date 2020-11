Kralendijk – Op maandag 9 november werden twee mannen aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. Het betreft de man met initialen A.E.A. van 41 jaar en de man met initialen J.L.M. van 32 jaar.

Een patrouille die richting Kaya Jato Bako reed en een verdachte omheining zag van pallets ging op onderzoek. Hierbij kwamen ze een varkenskooi tegen met ongeveer 8 tot 10 varkens en iets verderop nog een omheining van zinkplaten.

In de omheining van de zinkplaten trof men een marihuana plantage aan met ongeveer 35 tot 45 marihuana planten. Hierop volgde een huiszoeking in een woning aan de Kaya Klafir waarbij de marihuana planten, drugs, een weegschaal en contant geld in beslag werden genomen.

Volgens de Opiumwet is het verboden om marihuana te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren. Ook mag u marihuana niet bij u hebben of vervaardigen.

Het onderzoek in deze zaak loopt.

