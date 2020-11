Volgens Harbour Village is een duurzame en ingrijpende oplossing noodzakelijk. Illustratie: Harbour Village.

Kralendijk- De eigenaren van het Harbour Village Resort maken zich zorgen over de situatie met de onderlopende Gouverneur Debrotweg en zeggen een plan te hebben gepresenteerd aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voor een duurzame oplossing.

Volgens het Harbour Village Resort is de weg tussen de jachthaven en de Saliña di Vlijt al jaren aan het verzakken en is de vloed vandaag de dag hoger dan ooit. Hierdoor overstromen de duikers. “Dit vereist dat de weg hoger komt te liggen dan de gemiddelde vloed”, aldus Harbour Village in een statement naar Bonaire.nu.

De zowel met regen- als met zeewater overstromende weg is niet alleen hinderlijk voor automobilisten; zij creëert ook gevaarlijke situaties. Foto: ABC Online Media

Volgens Harbour Village is het probleem te lang genegeerd door het lokale bestuur. Hoewel de huidige door het BC aangelegde noodweg, op terrein van HV Property werd gedaan met de beste bedoelingen, is het al snel een modderige en gladde weg geworden. “Wanneer de weg weer opdroogt is er sprake van stofoverlast voor zowel de jachthaven als de onder de wind liggende resorts”, zegt Harbour Village.

Oplossingen

Harbour Village zegt graag samen te willen werken met de OLB om te komen tot een structurele oplossing voor de huidige problemen. “De oplossing die ons voor ogen staat moet niet alleen de huidige problemen met de weg oplossen, maar ook het probleem van afstromend regenwater vanuit de Antriol-bekken”, meent het resort.

Met de door Harbour Village voorgestelde brug, wordt het probleem ondervangen. Illustratie: Harbour Village

Ook omvat de voorgestelde oplossing goede voetgangerspaden, een fietspad, en landscaping.

Harbour Village merkt op dat de Gouverneur Debrotweg een belangrijke verkeersader op het eiland is. “Dit verdient naar onze mening de hoogste prioriteit. Wij hopen dan ook dat het Openbaar Lichaam ons initiatief ondersteunt, om zo de infrastructuur op dit in toeristisch opzicht belangrijke gebied van Bonaire zal steunen”.

Indruk van de voorgestelde situatie voor weggebruikers. Illustratie: Harbour Village.

