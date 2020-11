33 Gedeeld

Kralendijk – LVV heeft 12 kavels beschikbaar gesteld waarop “kunukero’s” groenten en gewassen op kunnen verbouwen. De eerste kavel is onlangs uitgegeven aan Bonaire Daily Fresh.

Gedeputeerde Kroon, projectleider LVV Maurice Adriaens en directeur R&O Marlon Martina waren aanwezig voor de eerste officiële uitgifte van een kavel. Bonaire Daily Fresh verbouwt groente door gebruik te maken van kassen en aquaponics. Aquaponics is een methode waarbij het kweken van vissen wordt gecombineerd met het kweken van groente en gewassen.

In de komende zes maanden werkt LVV samen met OLB en WEB aan de bouw en het in gebruik nemen van het nieuwe systeem. De kassen en aquaponics-systeem zal naar schatting meer dan 12.400 kilo groenten en 3000 kilo vis per jaar produceren.

Volgens Maurice Adriaens is de start van dit project een historische moment. LVV Boneiru gaat de komende tijd nog meer van dit soort mooie projecten stimuleren. Wie geïnteresseerd is in een kavel om landbouwproducten te verbouwen kan contact opnemen met Maurice Adriaens op telefoonnummer +599 717– 6734.