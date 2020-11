Kralendijk- De politieke spanning op het eiland stijgt nu gezaghebber Edison Rijna heeft aangekondigd aanstaande donderdag de resultaten bekend te maken van een onderzoek naar integriteit van het lokale bestuur en haar bemoeienis met de Bonaire Holding Maatschappij (BHM).

Rijna gaf opdracht tot het doen van aanvullend onderzoek, nadat een quick-scan aangaf dat er mogelijkerwijs toch sprake was van zaken die het daglicht niet geheel zouden kunnen verdragen.

Die quick-scan was weer het resultaat van het zogenaamde ‘overdrachtsdossier’ dat de tijdelijke bestuurder van BHM, Ben Oleana, samenstelde toen hij zijn opdracht teruggaf aan de overheid. Oleana was van mening dat zijn pogingen om te komen tot een zuiver bestuur van de Holding -die eigenaar is van de aandelen van overheidsNV’s- door het Bestuurscollege werd gefrustreerd.

Openbaar?

Oppositieleider Clark Abraham ageerde vrijwel direct tegen het idee dat door de gezaghebber niet het hele rapport, doch slechts een samenvatting zou worden gedeeld met de leden van de Eilandsraad.

In een dinsdagmiddag uitgestuurd persbericht, lijkt gezaghebber Rijna echter te suggereren dat het rapport toch integraal zal worden gedeeld. “Gezien het publieke belang van transparant openbaarheid van bestuur en de verantwoording daarover, heb ik besloten het verslag van het onderzoek integraal openbaar te maken”, aldus Rijna. Hij lijkt daarmee te suggereren dat na de behandeling in de Eilandsraad, het rapport zal worden vrijgegeven aan onder meer de pers.

Anderzijds staat ook in de persverklaring van Rijna dat in het rapport “de samenvattingen van de belangrijkste bevindingen en conclusies” te lezen zullen zijn. De gekozen bewoordingen roepen de vraag af of de bevindingen van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) nu wel of niet in hun geheel openbaar zullen worden gemaakt, of dat het rapport slechts een samenvatting en de ‘belangrijkste conclusies’ omvat.

Embargo

Op het rapport ligt, tot de behandeling in de Eilandsraad, in elk geval nog een embargo. “Het embargo op het verslag van onderzoek is er om er zeker van te zijn dat het democratisch proces volgens de regels verloopt. Discussie over de punten in het verslag wordt zo op de juiste plek gevoerd, namelijk tijdens het openbare debat in de Eilandsraad. En niet vooraf. Dit is van het grootste belang, zeker als integriteit van bestuur het onderwerp is”, aldus Rijna.

