Kralendijk – De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland heeft een nieuwe transportbus. Daarin zijn cellen gebouwd zodat meerdere gedetineerden tegelijkertijd vervoerd kunnen worden.

Gedetineerdentransport op Bonaire is nodig voor bijvoorbeeld bezoek aan het ziekenhuis of de tandarts. Maar ook voor sociaal transport in het kader van bijvoorbeeld een begrafenis.

Volgens Justitie wordt met de nieuwe transportbus voldaan aan alle eisen op het gebied van vervoer en veiligheid van gevangenen.