Kralendijk – Wie vanuit Nederland met Kerst naar Aruba, Bonaire of Curaçao wil en nu nog moet boeken, moet diep in de buidel tasten. Tickets gaan over de toonbank voor 3000 gulden of meer. Zowel bij TUI als KLM.

De drie eilanden zijn één van de weinige vakantiebestemmingen waarvoor in Nederland geen negatief reisadvies is afgegeven. Ook pakketreizen zijn duurder, hoewel daar nog wel een aanbieding voor te vinden is.