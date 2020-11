The Bottom – Saba blijft voorlopig Bonaire en Canada zien als middelgroot risico, wat inhoudt dat quarantaine bij aankomst noodzakelijk is, maar testen niet nodig is. Quarantaine is verplicht maar de tijd is verkort van 14 naar 10 dagen.

Door de gemiddelde risicostatus van Bonaire kunnen personen voor medische doeleinden naar Bonaire reizen en het strikte ZVK-protocol volgen om niet in quarantaine te hoeven staan ​​bij terugkeer naar het eiland. Andere reizigers van Bonaire moeten nog in quarantaine.