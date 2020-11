153 Gedeeld

Kralendijk – De laatste Coronabesmette persoon op Bonaire is gisteren hersteld. Het eiland kent nu geen besmettingen meer. Er zit nog wel iemand in quarantaine die in contact is geweest met een coronacase.

Afgelopen weekend zijn nog twaalf mensen met klachten getest, maar die bleken negatief te zijn. De overheid waarschuwt de bevolking om de coronaregels nog wel te respecteren.

Het eiland is open voor toeristen, waardoor er altijd kans is dat Corona weer geïmporteerd wordt.