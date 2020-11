71 Gedeeld

Een deel van de ‘talent group’: Tyisha, Chaz, Isha, Jurgen, Jameyella en natuurlijk Edoardo Trionfera a.k.a. Dodici (@dodici.art).

Kralendijk – In Street Colors Bonaire werken Bonairiaanse jongeren samen met professionele kunstenaars aan hun eigen muurschilderingen. Studenten van het MBO op Bonaire volgen een educatief programma over street art. Street artists uit Rotterdam werken zes weken lang samen met de jongeren op Bonaire. Street Colors Bonaire wordt mogelijk gemaakt door Fundashon Plataforma Kultural in samenwerking met Rewriters.

Het heeft even geduurd vanwege de Covid-crisis, maar hij is hier. Edoardo Trionfera a.k.a. Dodici heeft eindelijk Bonaire bereikt. Tot 5 december zal Dodici het team versterken met zijn talent en ervaring.

Dodici, die Italiaans is, maar in Rotterdam werkt en woont, is een freelance illustrator met een heel eigen, cartoonachtige stijl. Kijk maar eens op facebook naar zijn skills: dodiciart . Voor Street Colors Bonaire zal hij voornamelijk de ‘talent group’ begeleiden, motiveren, inspireren en hen vaardigheden bijbrengen. Tevens zal hij hen inzicht geven in wat nodig is om een ​​professionele kunstenaar te worden. Naast workshops op scholen zullen ze samenwerken aan een aantal toffe muurschilderingen, te beginnen bij Selibon’s ‘Milieuplein’, aan de Kaya Industria. Neem gerust een kijkje, ze zijn immers al gestart!

Work in progress

