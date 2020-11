2 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

‘Biefstukje’ van kip met maïs-chutney

Vandaag staat er een ‘biefstukje’ op het menu bij Corjan. Normaal gesproken is een biefstuk van rundvlees maar Corjan maakt een variant met kipfilet.

Het kipbiefstukje wordt geserveerd met maïschutney, gebakken banaan en spek. Dat wordt smullen!

Ingrediënten

Maïschutney:

300 gram maïs korrels

200 gram uien

40 gram verse gember

1 (gele) Spaanse peper

100 gram ananas

5 tenen knoflook

2 theelepels kerriepoeder

1 theelepel gemberpoeder

200 gram suiker

3 deciliter azijn

50 gram gembersiroop

Peper en zout

Biefstukje van de kip:

350 gram kipfilet

1 teen knoflook

1 eiwit

1/2 theelepel kerriepoeder

cayennepeper

100 gram groenten garnituur, wortel, courgette, bosui, gedroogde tomaat

20 gram hazelnoot

40 gram room

peper en zout

Garnering:

bakbanaan

spek

mini maïskolfjes

zeezout

Benodigheden:

keukenmachine

bakpapier

frituurpan

plastic folie

Recept

Maïschutney:

Snijd alle ingrediënten van de maïschutney in fijne stukjes en doe alles in een passende kookpan. Breng het geheel al roerend aan de kook. Laat zachtjes koken zodat alle smaken op elkaar intrekken en een ingedikte chutney ontstaat.

Gedroogd zoet spek:

Lek de plakjes spek op vetvrij bakpapier en laat het op 90 graden Celsius drogen zodat een knapperig stukje spek ontstaat.

Gefrituurde bakbanaan:

Snijd een stukje van 1 cm dik van een bakbanaan en frituur deze, ongeveer 1 minuut. Leg het gefrituurde stukje tussen plasticfolie en sla dit plat met bijvoorbeeld een pannetje.

Frituur dit platgeslagen stukje bakbanaan nogmaals, nu net zo lang tot deze krokant is. Licht afzouten met zeezout.

Maïskolfjes:

Snijd de maïskolfjes over de lengte in tweeën.

Biefstukjes van kipfilet:

Snijd van 300 gram kipfilet dunne plakjes en leg deze in een rechthoekvorm op een stuk plasticfolie. Maal van de rest van de kipfilet, de room en het eiwit in de keukenmachine een fijne “farce” en breng op smaak met peper en zout.

Snijd de groenten in kleine blokjes en bak deze even aan in de koekenpan, voor meer smaak.

Smeer de farce op de iets platgeslagen kipfilet rechthoek en bestrooi met de groenteblokjes en de hazelnoot.

Rol de kipfilet strak op in het plasticfolie en knoop de uiteinden dicht.

Gaar de kiprollen in water van 90 graden Celsius, ongeveer 30 minuten.

Laat ze afkoelen en snijd er dan ‘biefstukjes’ van en bak deze even aan beide kanten mooi bruin.

Serveer de ‘biefstukjes’ met de maïs-chutney, een plakje gedroogd zoet spek en een gekookt maïskolfje.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

