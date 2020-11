21 Gedeeld

Kralendijk – Nu passagiers vanuit Canada en Nederland mogen reizen en er gesprekken gaande zijn over het veilig opheffen van beperkingen voor reizigers uit de Verenigde Staten, heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) de samenwerking aangekondigd met Diamond Public Relations LA.

Het doel van de samenwerking is een gerichte poging om de zichtbaarheid van Bonaire in deze belangrijke marktsegmenten te vergroten.

“Onderdeel van de strategie van de Tourism Recovery Plan van Bonaire is om te richten op de bestaande markten, een nieuwe markt benaderen en de gemiddelde besteding van de bezoekers te verhogen. De nieuwe samenwerking tussen TCB en Diamond PR zal marketing acties inzetten om deze doelen te bereiken. Als overheid van Bonaire, hebben we ons ingezet om fondsen toe te wijzen en de samenwerking te versterken om Bonaire te positioneren als een veilige toeristische bestemming en om de effecten van COVID-19 aan te pakken, ”aldus Elvis Tjin Asjoe, gedeputeerde voor toerisme en economische zaken van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Herstel

De samenwerking is niet zozeer gericht op de korte termijn en herstel van de Covid-19 pandemie, maar onderdeel van een overkoepelend plan voor de lange termijn om Bonaire beter voor het voetlicht te krijgen. Natuurbehoud en natuurbescherming spelen een hoofdrol op Bonaire en het eiland streeft ernaar tot de top van milieuvriendelijke bestemmingen in het Caribisch gebied te behoren. Het eiland houdt bij het ondernemen van toeristische initiatieven dan ook zoveel mogelijk rekening met het milieu en de lokale cultuur. Bonaire biedt naast een ideaal klimaat met veel zon en weinig regen, een schitterende natuur voor avontuurlijke en ondernemende bezoekers, zowel aan land als in het water. Het eiland is wereldberoemd vanwege haar unieke duik- en snorkelmogelijkheden, ongerepte koraalformaties en de meest overvloedige vispopulatie in het Caribisch gebied, en biedt daarnaast tal van eco-activiteiten en eilandavonturen, onder andere kajakken op zee of tussen de mystieke mangrovebossen, windsurfen en kite boarden.