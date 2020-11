3 Gedeeld

Vrijdag 6 november: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal matig zijn (10-15 knopen met uitschieters tot 19 knopen).

Weeroverzicht voor het weekend: Het weerbeeld blijft wat aan de onstuimige kant gezien de kans op buien weer zal opleveren in de loop van het weekend en volgende week.

In het weekend krijgen wij eerst te maken met een wat instabielere lucht veroorzaakt door de tropische cycloon Eta, die nu weer in kracht zal toenemen en naar het noordoosten zal trekken. Dit kan leiden tot de ontwikkeling van een aantal lokale buien in de regio en kans op onweer.

Er zal ook wat ruimte zijn voor de zon, maar een plaatselijke bui of twee elke dag vergezeld van onweer is mogelijk. Het wordt overdag maximaal rond de 31-32 graden, afhankelijk van de aantal uren zon en neerslag, en in de nacht rond de 24-25 graden. De wind zal over het algemeen zwak tot matig zijn vanuit voornamelijk het zuidoosten. In bepaalde buien kunnen er windstoten plaatsvinden.

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center