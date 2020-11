45 Gedeeld

Kralendijk – Gedeputeerde Nina Den Heyer heeft twintig koks bedankt voor hun inzet. De koks hebben afgelopen maanden bij Rum Runners vrijwillig 12.500 maaltijden voor hulpbehoevenden gekookt.

De afgelopen maanden zijn wekelijks 450 maaltijden verzorgd en bezorgd. Het maaltijdenproject is mogelijk gemaakt dankzij giften van de Rotary en middelen van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Het project was eerst bedoeld voor een periode van zeven maanden. Maar nu het zo succesvol en nodig is gebleken, wil Den Heyer bekijken of het in de toekomst door kan gaan.

In maart van dit jaar kwamen leveranciers en restaurants door de coronacrisis met overschotten te zitten. In de crisis werd het ook duidelijk dat hulpbehoevenden die een voedselpakket krijgen, juist in die tijd een gratis maaltijd konden gebruiken.

Restaurant Rum Runners heeft de eigen keuken beschikbaar gesteld. Twintig koks die door de crisis tijdelijk niet aan het werk konden, waren bereid om vrijwillig hun steentje bij te dragen. Medewerkers van de directie Samenleving en Zorg bezorgden de maaltijden bij de cliënten.