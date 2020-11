1 Delen

Kralendijk – De consultatie voor het wetsvoorstel Kinderopvang Caribisch Nederland is begin november gestart en loopt tot 31 december 2020.

De basisregels voor de kinderopvang in Caribisch Nederland zijn in het wetsvoorstel vastgelegd. Het doel is om voor alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden, zodat elk kind de kans heeft om zich goed te ontwikkelen.

Op dit moment is er al een Eilandsverordening Kinderopvang waarin veel regels voor de kwaliteit van kindercentra en gastouders staan. Er is ook al een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang. Met deze subsidie kan een kinderopvangorganisatie de kwaliteit verbeteren en de kosten voor ouders verlagen.

In het wetsvoorstel worden alle regels voor de kwaliteit voor een lange periode vastgelegd, inclusief het toezicht. Daarnaast staat in het voorstel hoe de kinderopvang structureel gefinancierd wordt, als de tijdelijke subsidieregeling stopt.

Voordat het voorstel voor de nieuwe wet definitief wordt, vinden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius consultatiebijeenkomsten plaats met kinderopvangorganisaties, ouders en basisscholen. Ook kan iedereen tot 31 december 2020 zijn mening geven via internet.

Via de website www.best4kids.nu (klik op ‘Wettelijke regeling’) kan het wetsvoorstel worden ingezien en kunnen opmerkingen worden ingestuurd. Hier staan ook een samenvatting van het wetsvoorstel en brochures voor kinderopvangorganisaties en ouders.

