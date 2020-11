51 Gedeeld

Het gebouw van de Eilandsraad in Kalendijk is ‘s avonds al feestelijk verlicht. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Bonaire is dit jaar vervroegd in een eindejaarsstemming. Bij verschillende gebouwen, zoals de Passangrahan en in het Wilhelminapark, is de gebruikelijke kerstverlichting al aangebracht.

Veel mensen kijken, door de Coronacrisis, rijkhalzend uit naar het eind van het jaar 2020 en lijken daardoor extra vroeg de kerstversiering uit de kast te hebben gehaald.

De overheid is niet de enige die begonnen is met het aanbrengen van feestelijke verlichting; ook diverse burgers en bijvoorbeeld het ziekenhuis zijn al begonnen met het aanbrengen van kerstversiering.

Code geel

Bonaire is in opperbeste stemming, nu het eiland ook weer is verklaard tot een ‘code geel’ reisgebied. Hierdoor wordt reizen naar Bonaire niet langer afgeraden, terwijl bezoekers uit Nederland door de code geel bij terugkeer naar huis niet langer in quarantaine hoeven.