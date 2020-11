7 Gedeeld

Raadslid Coffie stelde dinsdagavond haar vragen over een Corona-bonus tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandsraad.

Kralendijk- Eilandsraadslid Daisy Coffie van de onafhankelijke fractie Coffie wil graag zien dat ook het zorgpersoneel op Bonaire, net als dat in Nederland het geval is, een zogenaamde Coronabonus ontvangt.

Coffie wilde graag weten van gedeputeerde Nina den Heyer of een dergelijke zorgbonus ook werd overweogen voor medewerkers in de zorg op Bonaire en of er ook in die richting wordt gewerkt.

Criteria

Gedeputeerde Den Heyer gaf aan dat de bewuste Coronabonus mogelijk ook op Bonaire kon worden uitgekeerd. Tegelijkertijd gaf Den Heyer aan dat het belangrijk was verwachtingen te temperen. “Ook in Nederland geldt de bonus niet voor iedereen; er is sprake van bepaalde criteria waar de medewerker aan moet voldoen, zoals het inkomensniveau”.

De gedeputeerde gaf aan te hopen binnenkort meer informatie te hebben over een mogelijke lokale variant van de Corona-bonus.