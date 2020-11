5 Gedeeld

Kralendijk – Kompañá nos Grandinan is een maatjesproject voor ouderen dat binnenkort op Bonaire van start gaat! Dit nieuwe project van Hòfi Kultural koppelt vrijwilligers aan ca. 10 kwetsbare ouderen.

Ouderen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht maar hiervoor niet altijd een beroep kunnen doen op vrienden, buren of familie. Ook iets betekenen voor een oudere op Bonaire? Persoonlijke aandacht is voor iedereen belangrijk, en een vrijwilliger kan de eenzaamheid helpen doorbreken. Deze brengt wekelijks een bezoekje aan de oudere om samen iets te ondernemen. Samen een wandeling maken, een praatje en koffiedrinken, een autorit naar de boulevard of samen een boodschap doen. Persoonlijke aandacht en een luisterend oor. Dat is niet alleen fijn voor de oudere, maar levert de vrijwilliger ook een mooie ervaring op.

Hòfi Kultural is nog op zoek naar Papiaments-, Spaans-, Engels- en Nederlands sprekende vrijwilligers. Mannen, vrouwen en jongeren die een paar uurtjes per week tijd hebben om een oudere te bezoeken.

Leest u dit en bent u geïnteresseerd en een mogelijke vrijwilliger? Of kent u iemand die wellicht een regelmatig bezoekje van een vrijwilliger kan gebruiken? Bel dan met Hòfi Kultural en vraag naar Mieneke van Rossem, tel 786 42 33 of mail naar [email protected]

