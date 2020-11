10 Gedeeld

De vestiging van DeliNova op Bonaire zit in het oude kantoorpand van WEB N.V. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- Bonaire krijgt binnenkort de eerste leverancier voor online boodschappen. DeliNova, dat reeds gevestigd is op Curaçao gaat binnenkort ook aan de slag op Bonaire.

DeliNova, met de slogan ‘Ongewoon Goed’ is van oudsher een groothandel in delicatessen en diverse A-merken. Sinds enige tijd is het echter ook voor huishoudens mogelijk om online te bestellen, de producten af te halen, dan wel thuisbezorgd te krijgen.

De vestiging van DeliNova op Bonaire zit in het oude kantoorgebouw van WEB N.V. aan de Kaya Carlos Nicolaas, tegenover het gebouw van de Napa. Het bedrijf specialiseert zich onder meer in vis, vlees, groenten, noten en brood.

Supermarktenquête

Uit een enquête welke in mei van dit jaar werd gehouden door Bonaire.nu samen met adviesbureau Linkels & Partners bleek dat maar liefst 69% van supermarktbezoekers af en toe (39%) of vaak (33%) gebruik zou maken van de mogelijkheid om online boodschappen te bestellen.

De nieuwe service die DeliNova gaat bieden lijkt hiermee een gat in de markt.