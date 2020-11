598 Gedeeld

Kralendijk – Een vakantie naar Curaçao, Aruba of Bonaire? Dat kan ook deze winter. Premier Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie verzwaarde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd voor Nederland.

Voor Bonaire was het spannend wat hij zou zeggen over het reizen naar het buitenland. Rutte: ,,Reizen is sowieso een risico deze winter, de kaart is bijna helemaal oranje. Het dringende advies is om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk valt niet onder buitenland.”

Voor Bonaire is het nu nog wachten op code geel dat is aangevraagd in Den Haag.

