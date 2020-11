Kralendijk- Het team dat momenteel werkt aan de definitieve versie van het Masterplan Bonaire 2030 heeft besloten de presentatie nogmaals uit te stellen.

“De beperkingen van deze coronatijd hebben ons meer gehinderd dan we hadden kunnen voorspellen toen we de lancering van het Masterplan op 6 november aankondigden”, aldus een verklaring van de communicatieafdeling van de lokale overheid.

Volgens de verklaring heeft het team achter het schrijven van het Masterplan vastgesteld dat, als gevolg van afgelaste sessies, verschillende onderwerpen niet voldoende werden verkend. Dit maakte het weer moeilijk om een ​​totaalbeeld te geven.

Puzzel

“Je moet het zien als één grote puzzel van vele honderden stukjes. Pas als je bijna klaar bent, ontdek je of er stukjes ontbreken. Het plan is nog niet rijp genoeg om formeel gepresenteerd te worden”, aldus het Team Masterplan.

Het besluit tot uitstel van de presentatie is genomen na overleg met het bestuurscollege, adviseur Markstra en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Iedereen is het erover eens dat kwaliteit voorrang heeft op snelheid. Het Masterplan moet goed genoeg zijn om tien jaar mee te gaan, dus als we de definitieve versie presenteren, willen we het voor honderd procent kunnen ondersteunen.”

Volgens de verklaring die aan de lokale pers is gestuurd, zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt zodra er meer zicht is op de ondersteuning van de definitieve versie.