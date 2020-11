2 Gedeeld

Kralendijk – Een automobilist is afgelopen zaterdagavond door gereden nadat hij een voetganger had aangereden. Dit gebeurde rond 7 uur in de avond op de Kaya Gobi.

De bestuurder reed even later terug naar de plaats van het ongeval en werd hier vervolgens aangehouden voor het veroorzaken van een ongeval terwijl hij onder invloed reed.

Het betreft de man met initialen F.F. van 30 jaar.

