Kralendijk – In reactie op een brief van gedeputeerde Nina den Heyer heeft minister Arie Slob (Media) besloten de steun aan de nieuwsmedia op Bonaire met voorlopig 6 maanden te verlengen. Voor de (professionele) mediasector op het eiland heeft het ministerie een bedrag van 106.000 dollar gereserveerd, zo heeft de bewindsman de gedeputeerde per brief bevestigd.

“Het is en blijft ook nu belangrijk dat de lokale media – kranten, radio, televisie en online platforms – hun werk goed kunnen blijven uitoefenen. Lees verder op Koninkrijk.nu

