Foto’s: Harald Linkels

Kralendijk- Natuurlijk, het gaat niemand snel genoeg. Nog steeds is de staat van de openbare wegen de meeste gehoorde klacht op het eiland. Vooral wanneer het flink regent en zelfs de meest oplettende automobilist -luid vloekend- juist dat ene nieuwe en veel te diepe gat niet tijdig heeft weten te ontwijken.

Dat neemt niet weg dat het wegherstel langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. De afgelopen weken heeft één van de meest verwarrende kruispunten in Kralendijk, namelijk die van de Gouverneur Debrotweg en de Kaya Carlos Nicolaas een complete metamorfose ondergaan.

Na de ingreep, die overigens nog niet helemaal is voltooid, is voor het eerst duidelijk waar automobilisten, die rijden richting Playa, linksaf kunnen slaan. Foto: Harald Linkels

Het kruispunt was, in de pak ‘m beet 50 jaar dat het er heeft gelegen, goed voor vele aanrijdingen, misverstanden en discussies tussen automobilisten of men nou vóór of na de inmiddels verwijderde driekhoek op de mislukte Y-splitsing linksaf moest slaan.

Niet alleen het betreffende kruispunt, doch de hele Kaya Carlos Nicolaas wordt flink aangepakt, van begin tot eind. Nu dat het kruispunt voor de Napa is aangepakt, wordt het andere einde van de straat, bij de kruising met de Kaya Neerlandia, rigoreus onder handen genomen.

Voor de bewoners van de Kaya Carlos Nicolaas is het nog wel een paar weken afzien. Foto: Harald Linkels

Kaya Amsterdam

Eén ander gebied wat grondig onder handen wordt genomen is de Kaya Amsterdam. Daar wordt, tot vreugde van velen, een rotonde aangelegd die moet leiden tot een vele malen betere doorstroom van het verkeer.

Met de ligging van de basisschool De Pelikaan, de afslag naar de Brede School Papa Cornes en het Liseo Boneriano is de weg verworden tot één van de meest gebruikte op het eiland. Vooral automobilisten die vanuit de Kaya Djabou linksaf de Kaya Amsterdam op wilden slaan, konden rond het middaguur lang staan wachten.

Tijdens de constructiefase wordt het verkeer langs 2 tijdelijke wegen geleid: één voor hen die linksaf willen slaan; de ander voor hen die rechtsaf willen slaan. Foto: Harald Linkels

Investering

Met de rehabilitatie van het complete wegenstelsel zou, volgens uitgevoerde berekeningen, méér dan 100 miljoen dollar gemoeid zijn. Eigenlijk al sinds 10/10/10 is er door opeenvolgende bestuurscolleges met het Rijk gesteggeld over wie nu precies veranwoordelijk is voor de infrastructuur en het wegenonderhoud.

Nadat de start van het wegenherstel door gedeputeerde van Infrastructuur, James Kroon al zó vaak was aangekondigd dat niemand op Bonaire er nog in leek te geloven, lijkt er op het eiland dan toch eindelijk schot te zijn gekomen in het hoofdpijndossier “Wegenherstel”.

