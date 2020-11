Kralendijk – Hallo iedereen,

Ik ga het vandaag hebben over de stand van zaken van de aanvraag voor code geel, de nieuwe noodverordening die 28 oktober is ingegaan en de inreis voorwaarden. Maar eerst begin ik met de stand van zaken rondom het aantal gevallen van Covid-19.

Na dagen te hebben gehad dat er geen besmettingen werden geconstateerd kwam er drie gevallen erbij deze week. Vandaag zijn er vier mensen hersteld. We moeten alert blijven om te voorkomen dat er weer een uitbraak komt. Straks zal dokter Marian Luinstra hierop ingaan.

Er komen nu meer reizigers naar ons eiland vanuit Curacao en Nederland. Hierdoor neemt de kans op besmetting van buiten toe. Daarom blijven maatregelen nodig. Zodat de kans op verdere verspreiding klein blijft. Dat kan door zoveel mogelijk contact met anderen te voorkomen. Het is daarom beter om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Grote publieke bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen besmetten zijn voorlopig nog niet toegestaan. Privé samenkomsten mogen vooralsnog tot 10 personen.

Aan de andere kant zijn sportscholen weer open. Er zijn wel strikte regels waar ze aan moeten houden. Ik wil hierbij een beroep doen op ondernemers die wel open mogen om zich strikt aan de regels te houden. Let op uw sluitingstijden en het aantal bezoekers. Het dragen van een mondkapje waar anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden wordt dringend aangeraden. Op dit moment geldt een sluitingstijd van 22 uur ’s avonds voor de horeca, waaronder restaurants en casino’s. Als de cijfers laag blijven kunnen we hopelijk over twee weken terug naar de situatie waar ruimere openingstijden gelden.

Om terug te komen op de inreisvoorwaarden. Het is nu makkelijker geworden om naar Bonaire te reizen. Passagiers vanuit Curaçao, Canada en Nederland (dus Europa) zijn welkom. Via deze drie landen kan iedereen vanuit de hele wereld naar Bonaire komen. Dat op dit moment alleen vanuit deze drie landen gevlogen kan worden, is om op die manier het aantal binnenreizende personen te kunnen reguleren. Hiervoor maken we afspraken met de vliegmaatschappijen. Passagiers moeten wel een negatieve PCR test laten zien bij binnenkomst. Die test moet maximaal 72 uur voor vertrek van één van de drie opstapplaatsen zijn afgenomen. Anders moeten deze passagiers 14 dagen in quarantaine. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor reizigers die vanuit Bonaire voor één dag, zonder overnachting op en neer vliegen naar Curacao voor onder andere zaken, een begrafenis of een bruiloft. Zij moeten hienvoor wel een ontheffing vragen bij [email protected] Reizigers die vanuit Curacao voor 1 dag naar Bonaire reizen moeten wel een negatieve PCR test laten zien. LET OP: reizen blijft een riskante onderneming. Als je in het buitenland besmet raakt en positief test, zijn de gevolgen daar voor eigen rekening.

Tot slot wil ik het hebben over de Code geel aanvraag. Een aantal weken geleden is Code Oranje aangevraagd om de publieke gezondheid op Bonaire te beschermen. Door de code oranje werden mensen afgeraden om naar Bonaire te komen. Nadat het aantal gevallen van Covid-19 weer drastisch omlaag is gegaan is vorige week dinsdag het verzoek ingediend om terug te gaan naar code geel. Tot nu toe hebben we nog geen antwoord vanuit den Haag. De reden dat dit advies lang op zich laat wachten is dat Nederland hun reisadvies voor het hele koninkrijk in één keer wil uitbrengen, en de afstemming met de landen daarover meer tijd in beslag neemt dan verwacht. We zijn hierover elke dag met Den Haag in gesprek omdat wij zo snel mogelijk antwoord en duidelijkheid willen. Toerisme is immers de belangrijkste motor van onze economie. Omdat het allemaal langer duurt dan we dachten, zijn we oa met de toerismebranche aan het kijken naar andere manieren waarop we het toerisme weer op gang kunnen brengen, door bijvoorbeeld te kijken naar andere landen dan Nederland. Hierover zal ik u zo snel mogelijk informeren.

Tot slot. Het is ons samen gelukt om het aantal lokale besmettingen snel omlaag te krijgen. Blijf doen wat u afgelopen weken heeft gedaan. Houd u aan de hygiëne instructies. Eet gezond, slaap voldoende en blijf in beweging om zo weerstand op te bouwen. Bescherm u zelf en de mensen om u heen.