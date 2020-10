82 Gedeeld

Schiphol – Vanaf 1 november kunnen reizigers zich op Schiphol, op de parkeerplaats van Quick Parking, laten testen op het coronavirus.

Bij aankomst op het parkeerterrein wordt de test vanuit de auto afgenomen. Reizigers kunnen wachten op de uitslag, die binnen een half uur volgt. Quick Parking biedt diverse soorten tests aan: een anti-genentest, een standaard PCR-test en een snelle PCR-test. Voor alle negatieve tests wordt een internationaal reiscertificaat afgegeven.

De teststraat wordt uitgevoerd door Care4homecare, in samenwerking met Aethon en By InnoCare. Quick Parking wil binnenkort ook teststraten opzetten bij Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Brussels Airport.

De coronatests kunnen ook via een koppeling door reisbureau-partners worden aangeboden.

