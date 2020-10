44 Gedeeld

Zeewater stroomt nog steeds de weg op, maar regenwater kan niet meer weglopen. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- De overvloedige regenval van de afgelopen dagen maakt de situatie bij de Jachthaven en het Harbour Village Resort nog problematischer dan zij normaal al is.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een noodweg aangelegd, die voorkomt dat weggebruikers door het zoute water op de Kaya Governador Debrot moeten rijden.

Hoewel inmiddels dankbaar gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke weg, leidt deze onder de vele regen van de afgelopen jaren en verwordt zij inmiddels tot een modderige glijbaan. Een bijkomend probleem is dat door noodvoorzieningen, aangelegd door Harbour Village zelf, het zeewater nog wel de weg opstroomt, maar regenwater niet meer naar zee kan afstromen.

Wat ook niet helpt is dat het personeel van Harbour Village, ogenschijnlijk naar willekeur, dagelijks de noodweg afsluit of weer opent. Automobilisten die zelfs met de toegestande snelheid van 40 kilometer per uur aan komen rijden worden daardoor beurtelings verrast met een open of een afgesloten weg.

Gebiedsontwikkeling

Het Openbaar Lichaam is zich bewust van de uitdagende situatie en gaf eerder aan dat er een brug zal moeten worden geconstrueerd om het probleem duurzaam op te lossen.

Een ‘duiker’, zoals geconstrueerd aan de andere kant van de Saliña bij de Kaminda Djabou, laat water zonder problemen passeren. Foto: ABC Online media.

Ondertussen is onbekend wat de exacte plannen van Harbour Village zijn met het gebied rondom de saliña, die steeds meer verwordt tot een interessant natuurgebied. In het verleden maakte het resort plannen voor een ontwikkeling met de bouw van appartementen en een heuse golfbaan, maar daar is de laatste tijd -althans publiekelijk- niet meer over gecommuniceerd.

