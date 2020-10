Antwoord den Haag over Code Geel Bonaire duurt langer dan verwacht

29 Gedeeld

Kralendijk – Vandaag heeft gezaghebber Edison Rijna uitleg gegeven waarom er nog geen code geel is voor Bonaire. Hij geeft toe nog geen antwoord te hebben gekregen uit Den Haag op zijn verzoek.

De reden voor de stilte is volgens Rijna dat Den Haag toe wil naar één reisadvies voor het gehele Koninkrijk. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd. Verder zegt de gezaghebber dagelijks in contact te zijn met de reisbranche op Bonaire over hoe er snel gewerkt kan worden om het toerisme weer goed op gang te brengen.

Voor de komende twee weken gelden de huidige maatregelen op het eiland zoals het sluiten van de horeca om 22.00 uur. Wel zijn de sportscholen inmiddels weer open.

Ondernemers wordt gevraagd om zich strikt aan de huidige regels te houden en de bevolking wordt dringend aangeraden om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen.

