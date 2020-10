69 Gedeeld

Caracas – Venezuela wil alle banden tussen Caracas en de eilanden weer aanhalen. Het land werkt met Nederland aan het herstel van de handelsactiviteiten en het toerisme.

Deze mededeling werd gedaan bij de binnenkomst van een nieuwe Nederlandse ambassadeur in Caracas.

Wanneer de grenzen tussen Aruba, Curaçao en Bonaire weer opengaan is niet bekend. Maduro sloot deze tweemaal, eerst in 2018 vanwege de smokkel die zou plaatsvinden via de eilanden.

In 2019 gebeurde dit opnieuw omdat de veiligheid van Venezuela in het geding zou zijn.

