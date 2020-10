Nieuwe regels voor reizen naar Bonaire

50 Gedeeld

Kralendijk – Het toeristenbureau van Bonaire heeft een nieuwe infographic uitgegeven om de regels voor het reizen naar Bonaire te verduidelijken.

Vanaf 26 oktober kunnen passagiers vanuit of via Nederland, vanuit of via Curaçao of Canada naar Bonaire reizen. Er zijn van maandag tot en met donderdag vier vluchten per dag van Curaçao naar Bonaire.

Om quarantaine te voorkomen moeten alle reizigers uiterlijk 72 uur voor vertrek naar Bonaire een PCR-test afnemen. Vertrek wordt gerekend vanuit Nederland, Curaçao of Canada. Het resultaat van de test moet negatief zijn. Ook moeten reizigers een Gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid invullen.

Reizigers uit Saba en Sint Eustatius hoeven geen PCR-test te doen.

Reisverzekering

Medische kosten die zijn gemaakt op Bonaire zijn voor rekening van de reiziger, ook kosten die zijn gerelateerd aan COVID19. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.

Curaçao voor 1 dag

Er wordt een uitzondering gemaakt voor reizigers die op één dag van Bonaire naar Curaçao reizen of andersom. Een PCR-test is dan niet nodig. Wel moet de reiziger 48 uur voor vertrek een ontheffing voor deze reis aanvragen bij [email protected] samen met een kopie van het ticket en een ingevulde Gezondheidsverklaring van de afdeling Publieke Gezondheid.

Code oranje

Bonaire is nog steeds een reisbestemming met code oranje. Deze code geldt voor alle reizigers uit de landen die passagiersvluchten naar Bonaire mogen uitvoeren. Nu worden passagiersvluchten uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Canada op Bonaire toegelaten. Het betekent dat reizigers wordt afgeraden om naar het eiland te komen. Het advies is om alleen te komen als daarvoor een dringende reden is.

Lees ook: