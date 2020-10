15 Gedeeld

Kralendijk – Er zijn nog steeds vijf actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Veertien personen zijn getest maar niemand bleek positief te testen.

Het aantal personen in quarantaine zijn hetzelfde gebleven en er ligt niemand met corona in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 2422 mensen getest op het eiland.

Lees ook: