8 Gedeeld

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De afdeling Human Resources is volop in ontwikkeling en bezig met het verder professionaliseren van het HR beleid. Dit betekent onder meer het functiehuis actualiseren, roosterbeleid, invoeren HR cyclus, recruitment en het klantgericht ondersteunen van leidinggevenden en teamcoördinatoren.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

HR adviseur

Als HR adviseur werk je voor een bepaald deel van de organisatie. Je bent voor leidinggevenden, teamcoördinatoren en de teams het eerste aanspreekpunt voor alle HR aangelegenheden.

Dit ga je doen

Je houdt je onder meer bezig met personeelsontwikkeling, coaching van teamcoördinatoren en samenwerking binnen teams.

Je hebt genoeg inhoudelijke bagage om als sparringpartner voor het managementteam op te treden met betrekking tot de ontwikkeling van het HR beleid van Fundashon Mariadal.

Je participeert in projecten en bent in staat een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe rol voor HR, die meer tactisch en strategisch van aard is.

Dit bieden we je

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een zorg vernieuwende orga­nisatie. De functie is ingedeeld in Functiegroep 55 met een salaris van minimaal $ 3.289 en maximaal $ 4.679 bruto per maand op basis van 40 urige werkweek.

Kom je vanuit het buitenland?

Wij betalen de tickets naar Bonaire voor jou en eventuele gezinsleden. De eerste twee maanden huisvesting zijn voor onze rekening en wij geven je een tegemoetkoming van $ 1.000 in de verhuiskosten.

De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar, met de intentie om te verlengen of over te gaan op een vast dienstverband. Dit betekent dat als je naar Bonaire komt je niet meteen al je schepen achter je hoeft te verbranden. Na drie maanden is er een evaluatie moment, je kunt dan beslissen of je een langdurige werkrelatie met FM wilt aangaan. Dat is wel wederzijds, uiteraard.

Meer informatie

Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Henk Veldkamp (programmanager HR) via [email protected]. Via dit mailadres kun je ook een afspraak maken voor een Skype of telefoongesprek voor nadere informatie.

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om voor 9 november 2020 je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s te sturen aan het e-mailadres:

[email protected] ter attentie van Henk Veldkamp (programmanager HR).

Lees ook: