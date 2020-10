3 Gedeeld

Kralendijk- De zogenaamde Gezagsdriehoek bestaande uit de Gezaghebber, de Officier van Justitie en de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), hebben het helemaal gehad met bedreigingen van autoriteiten via Social Media en dan met name de zogenaamde fake profiles.

“Al lange tijd zijn er twee Facebook-profielen actief op Bonaire onder de fake-namen Wim van Huizen en Wim sin Kas“, schrijft de Driehoek vandaag in een persverklaring.

“Op deze sites worden regelmatig berichten gezet met een opruiende, bedreigende en/of beledigende inhoud. Ook reacties op die berichten zijn soms intimiderend en/of beledigend. De berichten/reacties richten zich zowel tegen ambtenaren als tegen burgers en veroorzaken een groeiende maatschappelijke onrust”, aldus de Driehoek.

De Driehoek stelt ook dat er ook door het brede publiek steeds vakar vragen worden ook steeds vaker vragen gesteld waarom deze sites nog niet “uit de lucht zijn”.

Vrijheid van meningsuiting

In haar verklaring schrijft de Driehoek dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is een democratie, doch dat zij niet onbeperkt is. “De vrijheid van meningsuiting is géén vrijbrief voor opruiing, bedreiging en smaad/belediging. Door iemand te bedreigen wordt hem angst aangejaagd. Een belediging tast iemands eer en goede naam aan. Door opruiing komt de openbare orde in gevaar. Dit zijn strafbare feiten, die in het Wetboek van Strafrecht BES staan” aldus de Driehoek.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels vastgesteld geconcludeerd dat meerdere van de berichten en reacties op die Facebook-sites strafrechtelijke feiten zijn. Het KPCN en OM zijn daarom een onderzoek begonnen om uit te zoeken wie degenen zijn die die berichten plaatsen of er op reageren. Het onderzoek is al in een gevorderd stadium.

Het KPCN en OM stellen dat op basis van reeds bij KPCN gedane aangiften de plaatsers/faciliteerders van en/of reageerders op deze berichten als verdachte worden gehoord en zoveel mogelijk strafrechtelijk vervolgd worden.

Informatie

Mensen die nadere informatie over de bewuste Facebook profielen kunnen zich melden bij KPCN via 7178000 of de anonieme tip lijn 7177251. “Bepaalde uitlatingen overschrijden de strafrechtelijke en maatschappelijke grenzen. Het gebruik van een fake-account staat een eventuele strafrechtelijke vervolging niet in de weg”, aldus de Driehoek.

